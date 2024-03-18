Başkonsolos'tan seçim açıklaması: 'Türkiye ve Rusya ilişkilerini güçlendirecek'

Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:40

Güncelleme: 18.03.2024 - 16:40

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov basın toplantısında Rusya Federasyonu devlet başkanlığı seçimlerine, Rusya- Ukrayna savaşına, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilere ve Gazze’deki mevcut duruma dair açıklamalarda bulundu. Buravov, devlet başkanlığı seçimlerine yüzde 74’den fazla katılımın olduğuna dikkat çekerek yüzde 87’den fazla oy alarak kazananın Vladimir Putin olduğunu belirtti. Buravov, Putin’in tekrar devlet başkanı seçilmesinin Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti. Türkiye ile ilişkilerin aktif şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkonsolos, “Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloglar aktif şekilde devam ediyor. Hem siyasi hem de ekonomik anlamda diyaloglarımız yoğun. Türkiye ile ticaret hacmimiz geçen seneye baktığımızda 2 katı arttı. İki ülke olarak ilişkilerimizin gelişmesine büyük önem veriyor ve aynı şekilde devam edeceğini ümit ediyoruz” dedi.

Başkonsolos Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak, batılı ülkelerin Ukrayna’ya yardım göndermede artık tereddüt yaşadığını, gönderen ülkelerin ise ülke içi sorunları görmezden gelerek Ukrayna’ya yardım ettiklerini ifade etti. Buravov, ilhak edilen Kırım’ın 10’uncu yılı ile ilgili ‘Kırım’da normal yaşamın devam ettiğini ve Kırım’ın savaş şartları altında yaşadığını söylemek için bir neden olmadığını’ belirtti. Kırım konusunun müzakereye açık olmadığını ifade eden Buravov, “Kırım’da normal yaşam devam ediyor. Kırımın savaş şartları altında yaşadığını söylemek için bir neden yok. 16 Mart günü referandumun 10’uncu yılı münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında bizim bakanımızda Kırım konusunun tamamen kapatılmış olduğunu belirtmiştir. Kırım konusunun müzakereye asla açık olmadığını ve Kırım’ın tamamen Rusya parçası olduğunu bir defa daha teyit etmiştir” diye konuştu.

“RUSYA VE BATI'NIN İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞMESİ HAYALDİR”

Buravov, Rusya ve batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin çok iyi olmadığını ve yakın gelecekte bu durumun çözülebileceğini düşünmenin ‘hayal olabileceğini’ belirterek, “Bu durumun değişebilmesi için Batı tarafının Rusya’ya karşı olan tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Bu olmadığı sürece ve tam tersi şekilde özellikle Ukrayna ve başka istikametler üzerinden Rusya’ya taarruz şekilde gerçekleşen eylemler olduğu sürece ilişkilerin iyileşmesini beklemek hayal olur” dedi. Buravov ayrıca, ABD’de yapılacak olan seçimlerde Rusya’nın tercih edeceği adayın mevcut ABD Başkanı Joe Biden olduğunu ifade etti.

İsrail-Hamas çatışmalarına da dikkat çeken Buravov, “Rusya olarak iki devletli bir çözümü destekliyor ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasından yanayız” dedi.

Ayrıca basın toplantısının ardından Kırım ve Rusya ile ilgili fotoğraflar sergilendi. Sergide Kırım’ın son 10 yıllık süreçte çekilen fotoğrafları yer aldı.