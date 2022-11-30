Rus istihbaratından skandal iddia: Polonya, Ukrayna'nın batısını ilhak etmek istiyor

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:26

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Polonya'nın Ukrayna'nın batısını ilhak etmek istediğini ileri sürerek, referandum istediğini öne sürdü.

Sergey Narışkin, "Polonya, hedeflenen toprak kazanımlarının meşruiyetini sağlamak için, Rusya'nın atalarından kalan topraklarında referandumlar düzenleyerek iade etme konusundaki başarılı deneyimini kullanmaya karar verdi" dedi.

Narışkin, Polonya özel servislerinin bir "deneme testi" olarak Ukrayna medyasına, "Ukrayna'nın Lviv bölgesinde Polonya'ya katılma konulu bir halk oylaması hazırlandığı iddiasıyla ilgili haberleri sızdırdığını" iddia etti.

Narışkin, "Bölgedeki önemli aktörlerin ve sıradan vatandaşların tepkilerinin dikkatle izlenmesi ve analiz edilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Narışkin, "Polonyalıları aceleyle yanlış benzetmeler yapmamaları konusunda şimdiden uyarmak ve tarihlerini daha dikkatli incelemeleri çağrısında bulunmak istiyoruz. Polonyalı ve Ukraynalı milliyetçiler arasındaki çatışmaların acı örnekleriyle dolu olduğunu hatırlayın. Belki de aynı tırmığa bir daha basmamalıyız" diye konuştu.