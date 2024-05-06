Ukrayna’dan Rusya’ya dron saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna güçleri Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan araçlara düzenlediği dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:25
Ukrayna’dan Rusya’ya dron saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan 2 minibüs ve bir otomobile düzenlenen dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 35 kişi ise yaralandı.

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov saldırının ardından yaptığı açıklamada, karnından yaralanan ve durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alındığını, farklı derecelerde şarapnel yaraları olan diğer mağdurların ise bölgedeki sağlık tesislerine götürüldüğünü belirtti.

Bölgede gerçekleştirilen operasyonel hizmetlerin devam ettiğini aktaran Gladkov, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.


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