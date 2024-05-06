Ukrayna’dan Rusya’ya dron saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Ukrayna güçleri Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan araçlara düzenlediği dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde işçileri taşıyan 2 minibüs ve bir otomobile düzenlenen dronlu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 35 kişi ise yaralandı.
Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov saldırının ardından yaptığı açıklamada, karnından yaralanan ve durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alındığını, farklı derecelerde şarapnel yaraları olan diğer mağdurların ise bölgedeki sağlık tesislerine götürüldüğünü belirtti.
Bölgede gerçekleştirilen operasyonel hizmetlerin devam ettiğini aktaran Gladkov, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Değişim’ için tarihi belirledi!
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Dünyanın en iyi havalimanı seçildi!
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Erdoğan mülakata kızdı!
- İTO seçimleri sona erdi
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İlk Roma imparatorunun kayıp evi bulundu!
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Kuaförde serum taktırıp acillik olan var