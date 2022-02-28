Ukrayna’dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 23:11
Ukrayna’dan silah bırakan Rus askerlerine af ve para garantisi
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Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi.

"DEVAM EDENLERE MERHAMET EDİLMEYECEK"

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi. 


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