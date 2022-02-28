Yurttaşlar Ukrayna-Rusya krizi hakkında görüşlerini anlattı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalenin ardından, Cumhuriyet TV olarak yurttaşlara yaşanan gelişmelere ilişkin fikirlerini sorduk.
Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın iki ülke arasında savaşa dönüşmesinin ardından, dünyadan ve Türkiye'den savaşın durdurulması yönünde çağrılar geldi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, yurttaşlar savaş hakkındaki görüşlerini Cumhuriyet TV'ye anlattı.
"RUSYA HAKLI"
"Savaş iyi bir şey değil. Ben biraz Rusya'yı haklı görüyorum. Amerika'nın getirip de burnunun dibine sokmaması lazımdı" diyen bir yurttaş, savaşta Türkiye'nin tarafsız kalması gerektiğini söyleyerek, "Amerika'nın tek bir derdi var, Karadeniz'i kontrol etmek. Karadeniz'i ABD kontrol ederse zararı bize dokunur" dedi.
"UKRAYNA'NIN YANINDA DURMAK GEREK"
Bir başka yurttaş ise, Ukrayna'nın yanında durmak gerektiğini söyleyerek, "Rusya genişleme politikası izliyor. SSCB'nin sınırlarına erişmeye çalışıyor. Bizler için de dünya için de riskli bir durum" diye konuştu.
Türkiye'nin istikrarsız bir politika izlediğini belirten yurttaş, "Bir gün önce NATO'yu göreve çağırıyor ertesi gün AB Konseyi'nde çekimser kalıyor" diyerek iktidarın Ukrayna-Rusya savaşındaki politikasını eleştirdi.
"MASUM ÇOCUKLAR TÜNELLERE GİRİYOR..."
"Masum çocukların tünellere girmesi hiç de doğru değil" diyen bir başka yurttaş da "Bunların olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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