Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

01 Mart 2022 Salı, 02:57

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşlarının yurda gelişleri devam ediyor. Kara yoluyla yapılan tahliyenin yanına sıra hava yoluyla da tahliyeler yapılmaya başlandı. Saldırının başlamasından sonra Ukrayna'dan Romanya'ya geçen 164 kişiyi, başkent Bükreş'ten getiren Türk Hava Yollarına ait TK 6880 sefer sayılı uçak, saat 00.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kıvanç Çebi, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir inşaat firmasında çalıştığını söyledi.

Saldırının olduğu ilk gün bomba sesleriyle uyandıklarını belirten Çebi, "Şehrin çevresi bombalanıyordu, şiddetli bir şekilde. En başta önce gök gürültüsü sandım. Biraz dinledim, gök gürültüsü olmadığını anladım. Daha sonra eşimi uyandırdım. Diğer arkadaşlarla haberleştik. Internet ve elektrik vardı. Sıkıntı yoktu. Ondan sonra bizim merkez ofisimiz var. Orada toplandık aşağı yukarı 9-10 arkadaş. Daha sonra Harkiv'e bir saatlik mesafede şantiyemizin olduğu bölge var. Oraya geçtik. Bir gün orada kaldık. İstanbul merkezden gelen direktifleri bekledik. Akabinde şantiye kapattık. Milyonluk ekipmanı bıraktık. Yol yapıyoruz orada. Sonrasında karar verdik. Yollar ne durumda bilemiyorsunuz. Çünkü bayağı sivil görünümlü Rus askeri ve ajanı yollarda, tenha yerlerde, ormanlık yollarda. Ondan sonra İstanbul'dan bize 'çıkın' dediler. Şirket araçlarımız vardı sekiz tane onlarla yola çıktık" diye konuştu.

Belirledikleri bir rotadan Ukrayna'dan çıkmaya çalıştıklarını belirten Çebi, şöyle devam etti:

"Oralarda inşaatta çalışmış bir arkadaşımız vardı. Bize bir Google'dan harita çıkardı. Bayağı kötü yollardan gittik. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sivil halka çağrıda bulunmuştu. Yollarda yerel direniş ekipleri vardı. Onların bariyerleriyle karşılaştık. Birkaç ufak daha tehlike atlattık. Bu güvenlik noktalarında geri dönen veya kararsız kalanlara yanımızda ateş ettiler. Moldova tarafında küçük bir kapı bulduk. Oradan 5 saatte Moldova'ya geçtik. Orada otellerde yer yoktu. Oradan üç saat daha yolu göze aldık. Romanya'nın Yaş kentine indik. Orada da altı saat kaldık. Sabaha karşı otel bulduk. Moldova'da hava sahası kapalı olduğu için uçak kullanamadık. Mecbur Romanya'ya Bükreş'e kadar indik. Bükreş'ten bizi tahliye ettiler."

Çebi, diğer arkadaşlarının da araçlarla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geleceklerini kaydetti.