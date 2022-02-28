Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının cep telefonu faturaları ertelendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, mobil operatörlerle yapılan görüşmeler sonrasında Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının mobil hat borçlarının ötelendiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın koordinesinde mobil operatörler tarafından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının mobil hatlarına, 24 Şubat'tan itibaren konuşma, SMS ve internet paketlerinin ücretsiz tanımlandığı belirtildi.
Açıklamada, 27 Şubat itibarıyla mobil operatörlerin, söz konusu kesimin kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yenilediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlatılırken, her türlü borçtan dolayı kısıtlama da durduruldu. Uygulamalar mobil operatörlere göre farklılık gösteriyor"
İlgili Haberler
- Meghan Markle ve Prens Harry'den Ukrayna'ya destek
- Zelenskiy, Ukrayna'ya destek veren Madonna'yı Instagram'da takip etti
- Türkiye'den Ukrayna’ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan’da yoldan çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
- Rusya 'hazırız' dedi, Ukrayna reddetti
- 3 bacaklı doğan oğlağı görenler şaşırıyor
- Baharın habercisi cemre suya düştü
- 'Türk gemilerinin güvenlik seviyesi 3'e yükseltildi'
- Covid-19'u hafif geçirenler dikkat!
- Cilt güzelliğini korumak için 'sıvı tüketimi' uyarısı
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- Denizanası çarpmasında ne yapılmalı?
- Günlük beslenme nasıl yapılmalı?