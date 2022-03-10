Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor!

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan tahliyelerde sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türklerin sayılarını açıkladı.

DHA
10 Mart 2022 Perşembe, 09:48
Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 346  kişinin daha yola çıktığını açıkladı.

TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERiN SAYISI 13 BİN 491

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.


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