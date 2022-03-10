Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor!
Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'dan tahliyelerde sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türklerin sayılarını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 346 kişinin daha yola çıktığını açıkladı.
TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERiN SAYISI 13 BİN 491
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.
Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev’den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun!????— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 9, 2022
Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1??3??.4??9??1?? oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/YL8uKcYUMU
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