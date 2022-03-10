Ukrayna'dan tahliyeler devam ediyor!

10 Mart 2022 Perşembe, 09:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 346 kişinin daha yola çıktığını açıkladı.

TAHLİYE EDİLEN TÜRKLERiN SAYISI 13 BİN 491

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.