Ukrayna'dan Türkiye'ye sert mesajlar: Karadeniz sularında aşağılandınız

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya ile yürüttüğü müzakere girişimlerinin "aşağılayıcı" göründüğünü savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:42
Ukrayna'dan Türkiye'ye sert mesajlar: Karadeniz sularında aşağılandınız
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, tahıl anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerinde doğrudan Türkiye'yi hedef aldı.

UNIAN'ın aktardığına göre Podolyak, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya ile yürüttüğü müzakere girişimlerinin "aşağılayıcı" göründüğünü savundu.

Ankara'nın, Moskova'yı tahıl anlaşmasını uzatması için "sürekli ikna etmeye çalışmasının bir anlamı olmadığını" düşünen Podolyak, şunları kaydetti:

"Öznellikten yoksun bırakıldınız, güçlü bir ülke olarak kabul edildiğiniz Karadeniz sularında aşağılandınız, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kastediyorum. Ardından Soçi'ye gidip 'Tahıl anlaşmasını uzatmayı hala kabul edebilir misiniz? Bu, birçok itibar unsurunun geçersiz kılınmasıdır ve bu şekilde davranmaya devam edemezsiniz" dedi.

Podolyak, "Rusya'nın bununla ne ilgisi var? Neden kendinizi sürekli Rusya'nın önünde küçük düşürüyorsunuz? Periyodik olarak gelip 'Putin ile bir konuda anlaşmak istiyoruz' diyemezsiniz. Putin ile neyi müzakere etmek istiyorsunuz? Sizi aşağılayan kişiyle, o sizi aşağılamasın diye mi anlaşmak istiyorsunuz?" diye ekledi.


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Ukrayna tahıl anlaşması

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