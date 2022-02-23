Ukrayna'dan vatandaşlarına silah izni
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ki ayrılıkçı bölgeyi resmen tanımasının ardından Rus tanklarının Donbass bölgesine girdiği bildirilmişti. Ukrayna parlamentosu ise vatandaşlarına yönelik Rus tehdidine karşı yeni yasa çıkardı.
Ukrayna parlamentosu bugün yaptığı oylamada, Ukraynalılara ateşli silah taşıma ve meşru müdafaa etme izni veren yasa tasarısını ilk oturumda onayladı.
Yasa tasarısının yazan vekiller, "Bu yasanın kabul edilmesi tamamen devletin ve toplumun çıkarınadır" diyerek, yasaya "Ukrayna vatandaşları için mevcut tehditler ve tehlikeler" nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti pazartesi günü Rusya tarafından resmen tanımıştı.
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