Ukrayna'dan vatandaşlarına silah izni

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:56

Ukrayna parlamentosu bugün yaptığı oylamada, Ukraynalılara ateşli silah taşıma ve meşru müdafaa etme izni veren yasa tasarısını ilk oturumda onayladı.

Yasa tasarısının yazan vekiller, "Bu yasanın kabul edilmesi tamamen devletin ve toplumun çıkarınadır" diyerek, yasaya "Ukrayna vatandaşları için mevcut tehditler ve tehlikeler" nedeniyle ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti pazartesi günü Rusya tarafından resmen tanımıştı.