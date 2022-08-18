Ukrayna'dan Zaporijya adımı: Kriz merkezi kurdu
Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki olası acil durumla ilgilenmek üzere bir kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki olası acil durumla ilgilenmek üzere bir kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu.
German Galuşçenko, Ukrayna'nın devlete ait nükleer enerji işletmecisi Energoatom'un üssünde kurulan kriz merkezinin, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu izlemek üzere kesintisiz çalışacağını söyledi.
Galuşçenko, bu yeni devlet kuruluşunun, Ukrayna bakanlıkları, daireleri ve kurumlarının temsilcilerinden oluşacağını belirtti.
Geçen hafta Ukrayna ve Rusya, Avrupa'daki en büyük nükleer elektrik tesislerinden biri olan ve Ukrayna'nın toplam elektriğinin dörtte birini karşılayan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırı konusunda birbirini suçlamıştı.
11 Ağustos'ta Ukrayna, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) liderliğinde nükleer güvenliğe yönelik tehditleri değerlendirmek üzere uluslararası bir heyetin santrale gelmesi çağrısında bulunmuştu.
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