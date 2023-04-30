Ukraynalı Antropolog: Erdoğan ve Putin'in birbirlerine ihtiyaçları var

Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:56

Güncelleme: 30.04.2023 - 12:56

Ukrayna Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı ve Antropolog Sergey Danilov, Ukrayna merkezli UA TV'ye bağlı Freedom TV'ye AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı ülkeleri ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Danilov, Batı'da, özellikle de Avrupa'da Erdoğan'a karşı "bıkkınlık" olduğunu dile getirdi.

Danilov, "Erdoğan'la çok fazla pazarlık yapılıyor, fakat güçlü bir oyuncu olarak Erdoğan'ın avantajları var. Bir adamla pazarlık yapabilirsiniz, ama güçlü bir pozisyonunuz yoksa pazarlık yapıp hiçbir şey elde edemezsiniz. Ancak, Erdoğan ile durum farklı..." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-BATI İLİŞKİLERİ ÇOK KÖTÜ"

"Türkiye'deki Batı karşıtı histerinin körüklendiğini" belirten Danilov, "Çok çirkin, ilkel ama işe yarıyor. Erdoğan bunun doğru olduğunu düşünüyor. Berlin, özellikle Paris ve Ankara arasındaki ilişkiler şu anda en iyi zamanlardan çok uzak. İlişkiler çok kötü, gergin. Her şeyin bir muhalefet adayıyla, sıfırdan, temiz bir sayfadan çok daha rahat, daha iyi olacağı açık" dedi.

Danilov, Erdoğan'ın "güçlü ve bağımsız bir oyuncu" olduğunu ve "Avrupa ile bir anlaşma yapılması durumunda bu anlaşmaların uygulanmasını sağlayabileceğini" belirtti.

"TÜRK SEÇMEN İÇİN EKONOMİ VE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ"

Türkiye'deki seçim sürecini değerlendiren Danilov, Türk seçmen için en önemli şeyin "ekonomi ve güvenlik" olduğunu savundu.

Danilov, "Dış politika, Erdoğan'ın büyüklük oyunları, bir helikopter gemisinin denize indirilmesi, en son teknoloji... Bunlar biraz önemli, fakat çok da önemli değil" diye konuştu.

"ERDOĞAN VE PUTİN'İN BİRBİRLERİNE İHTİYAÇLARI VAR"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin benzersiz olduğunu dile getiren Danilov, "Hem Türkiye hem de Rusya zayıf bir konumda. Bu iki zayıf ülke kimin daha zayıf olduğunu görmek için yarışıyor. Bu iki ülke için benzersiz bir durum. Bu zayıflık içinde birbirlerine ihtiyaçları var. Erdoğan, makroekonomik ve bölgesel güvenlik politikalarını Rusya'ya ihtiyaç duyacak noktaya getirdi. Putin de kendisini öyle bir çıkmaza sürükledi ki, Erdoğan'a ihtiyacı var. Birbirlerine ihtiyaçları var. Bunların, her iki lider için de en iyi zamanlar olduğu söylenemez" dedi.