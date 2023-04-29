Rusya'ya domates ihracatında kota artırıldı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Rusya'ya domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldığını, bu karar sonrası Rusya'ya domates ihracatının tekrar toparlanmasını beklediklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:05
Rusya'ya domates ihracatında kota artırıldı
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği başkanlığını görevini de yürüten Uçak, yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları son görüşme sonrası Rusya'ya domates ihracatında kotanın 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldığını bildirdi.

Geçen yıl toplam 377 milyon dolarlık taze domates ihracatı yapıldığını kaydeden Uçak, 150 bin tonluk kota artışının Rusya'ya domates ihracatının yolunu güçlü şekilde açtığını belirtti.

Türkiye'nin domates ihracatında Rusya'da uzun yıllar lider ülke olduğunu, son yıllarda kota sorunları nedeniyle bu pazarda güç kaybı yaşadıklarını aktaran Uçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'ya 2021 yılında 68 milyon dolarlık olan taze domates ihracatımız 2022 yılında 33 milyon dolara geriledi. Son karar sonrasında Rusya'ya domates ihracatımızın tekrar toparlanmasını ve bu ülkenin ihracatta yeniden lider konumuna yükselmesini bekliyoruz. 2023 yılı sonunda toplam ihracatın 500 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz."

 


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