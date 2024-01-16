Ukraynalı bakan, Antalya'daki görüşmeyi anlattı: Yüzüne yumruk atmak istedim

Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 15:37

Dmitro Kuleba, Ukraynalı bir video blogger'a verdiği ve pazartesi günü yayımlanan bir saatlik gayrı resmi röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kuleba, "En zor görüşmeler, gidip karşınızdakinin burnuna yumruk atmak istediğiniz ama bunu gerçekten yapamadığınız görüşmelerdir. Bunun iki ya da üç kez yaşandığını söyleyebilirim. Bunlardan biri Lavrov'la 2022 baharında (tatil kenti) Antalya'daydı" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Ukraynalı ve Rus bakanlardan oluşan heyetler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden kısa süre sonra birkaç tur görüşme gerçekleştirmişti.

İlk görüşmeler Ukrayna'nın Belarus sınırı yakınlarında gerçekleştirilmiş, daha sonra Türkiye'de de bir tur görüşme yapılmıştı.

O dönemde Kuleba, Türkiye'deki görüşmeleri zor diye nitelemiş, müzakerecilerin ateşkes ve insani yardım koridorlarının düzenlenmesi konularını görüştüklerini açıklamıştı.

Moskova'daki yetkililer Kuleba'nın Lavrov'u "yumruklamak" istediği sözlerini potansiyel bir propaganda fırsatı olarak değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus gazetesi Izvestia'da yayımlanan yorumlarında bu sözlerin Ukrayna'nın "eğitimsiz, saldırgan kişiler" tarafından yönetildiğini gösterdiğini söyledi.

Volodimir Zelenski yönetimi, Rusya'nın yaklaşık iki yıldır süren savaşta ele geçirdiği toprakların herhangi birini elinde tutmasına izin veren bir ateşkes ya da barış anlaşmasını kabul etmeyeceğini söylerken, Türkiye'deki görüşmelerden bu yana hiçbir müzakere yapılmadı.

Ukrayna bunun yerine, 2014'te Rusya tarafından yasadışı ilhak edilen Kırım yarımadası da dahil tüm Ukrayna topraklarının geri verilmesini öngören 10 maddelik bir barış planı sundu.