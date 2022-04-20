Ukraynalı komutan Erdoğan'ı etiketleyerek yardım istedi
Ukraynalı bir komutan, yardım talep ettiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Komutan, dünya liderlerini etiketleyerek paylaştığı videoda, bir çelik fabrikasında Ruslar tarafından sıkıştırıldıklarını belirterek yardım talep etti.
Ukraynalı bir komutan olan Sergey Volyn, Rus güçleri tarafından Mariupol'de Azovstal Çelik Fabrikası'nda köşeye sıkıştırıldıklarını belirttiği ve dünya liderlerinden yardım istediği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
Volyn, Joe Biden, Boris Johnson, Volodimir Zelenski ve Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek Facebook üzerinden paylaştığı videoda yardım talebini ileterek durumun vahametini anlattı.
Ukraynalı komutanın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım
Volyn, videoda, "belki de son saatlerini yaşadıklarını" dile getirerek Rusların havada ve karada üstün olduğunu ve ekipman olarak kendilerinden daha avantajlı bir durumda bulunduklarını söyledi. Ukraynalı komutan, Rus askerlerinin sayısının kendisine bağlı askerlerin 10 katı kadar fazla olduğunu dile getirdi.
Yanında 500'ten fazla yaralının, askerlerin ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzlerce sivilin bulunduğunu söyleyen Volyn, "Buradan tüm dünya liderlerine sesleniyorum. Bizi buradan kurtarın. Bizi, tarafsız ve güvenli bir bölgeye tahliye edin" dedi.
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