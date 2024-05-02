Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk: Ukrayna, Rusya ile yeniden birleşecek

Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:29

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:29

Rusya yanlısı olarak bilinen eski Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Viktor Volodimiroviç Medvedçuk, ABD'nin Baltık ülkeleri, Polonya, Almanya ve Fransa'dan insanları "savaş ateşinin içine atmaya çalıştığını" öne sürdü.

Medvedçuk, "Amerika'nın savunma sektörünün yüz binlerce Ukraynalının ölümünden faydalandığı ve NATO'nun Avrupa'dan para çekme imkanına kavuştuğu artık bir sır değil. Baltık ülkelerini, Polonyalıları, Almanları ve Fransızları savaş ateşinin içine atmaya çalışıyorlar. Bunun önünü açıyorlar, çünkü Ukraynalılar tükenirken onların ölümlerini Amerika'nın kârına dönüştürme planı yeni kurbanlar bekliyor" dedi.

"Kolektif Batı'nın, muhaliflere yönelik şiddet ve cinayetleri rutin bir siyasi süreç olarak" uyguladığını savunan Medvedçuk'a göre, ABD, İtalyan faşizminin "Dostlarım için her şey; düşmanlarım için kanun" ilkesini yeniden canlandırdı.

"Kolektif Batı, bu Nazi ilkesini politikasında aktif olarak kullanıyor" diyen Medvedçuk, "Ukrayna'nın önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olarak Rusya ile yeniden birleşeceğini" ileri sürdü.

Medvedçuk, "Bir zamanlar Kiev Rusyası, Novorossia, Ukrayna olarak adlandırılan ve adı eski Slav dillerinde 'sınır bölgesi' anlamına gelen Rusya'nın sınır bölgesinden türeyen ülkenin geleceği hakkında ne söylenebilir? Genetik olarak Rusya ile bağlantılıdır ve bu bağlantı tüm halk yok edildiğinde sona erdirilebilir" dedi.

Ukrayna'nın on yıl sonraki geleceğine ilişkin vizyonu sorulduğunda Medvedçuk, "Ukraynalıların kendi kaderlerini tayin hakkı temelinde yeniden entegrasyon süreci başladı ve on yıl içinde hayata geçecek. Ukraynalılar kaçınılmaz olarak Rusya ile yeniden birleşecek" yanıtını verdi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCUĞUNDA SERBEST KALDI

Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı Medvedçuk, hakkında "vatan ihanet" nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedçuk, 24 Şubat'ta savaşın patlak vermesiyle ev hapsinden firar etmişti.

Kızının vaftiz babası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olan Medvedçuk, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen özel operasyonla Nisan 2022'de yakalanmıştı.

Zelenskiy, Rusya'ya esir takası teklifinde bulunarak Medvedçuk’u Herson'da esir düşen Azoz taburu askerleriyle takas etmeyi önermişti. Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil pek çok lidere başvurarak serbest kalması için yardım istemişti.

Medvedçuk, herhangi bir yanlış eylemde bulunmadığını ve kendisine yöneltilen suçlamaların “siyasi baskı” niteliği taşıdığını iddia etmişti.

Eylül 2022'de Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasında, Medvedçuk serbest kalarak Rusya'ya döndü.