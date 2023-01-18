Ukrayna'nın borcunu erteleme kararı

Japonya, Ukrayna'nın yaklaşık 60 milyon dolar tutarındaki borcunu erteleme kararı aldı

AA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:21
Ukrayna'nın borcunu erteleme kararı
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Japonya, Rusya'nın saldırıları sonrası ekonomik sorun yaşayan Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunu erteleme kararı aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, borç ertelemeye ilişkin Ukrayna Maliye Bakanı Sergii Marchenko ile Japonya'nın Kiev Büyükelçisi Matsuda Kuninori görüş alışverişinde bulundu.

Japon hükümeti, ekonomik yükün hafifletilmesi amacıyla Ukrayna'nın 7,8 milyar yenlik (60 milyon dolar) borcunun tehir edilmesine karar verdi.

Karar doğrultusunda söz konusu borç, Haziran 2027'den itibaren 10 taksit halinde geri ödenecek.

Hükümet, Ukrayna'ya desteklerin sürdürülmesi için G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla işbirliğine devam edileceğini bildirdi.


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