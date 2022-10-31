Ukrayna’nın tahılları ‘zenginlerin sofrası’na gitti

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Moskova’nın Ukrayna işgali nedeniyle yaşanan “gıda krizi” riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin çabalarıyla oluşturulan “tahıl koridoru”ndan bugüne kadar 408 gemi ile 9.2 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildi.

1 Ağustos’ta Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan kalkan ilk gemi ile durdurulan sevkıyatın tekrar başlamasıyla artan tahıl fiyatlarında önemli oranlarda düşüş kaydedildi. Buna karşın Moskova tarafı ise anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çekincelerini son dönemlerde sıkça dile getirmeye başladı.

YARISI ‘YÜKSEK GELİR’DE

Gıda krizinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelere sevkıyat yapılması gerekliliği gündemdeyken Rusya da tahılın orta alt ile düşük gelirli ülkelere ulaşmadığını iddia etti. Bu kapsamda Cumhuriyet, BM Karadeniz Tahıl İnisiyatifi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin verilerinden hareketle tahılların hangi ülkelere ne oranla ulaştığını hesapladı.

İlk kargo gemisinden 30 Ekim tarihli kayıtlara kadarki süreçte 9.3 milyon tonluk toplam sevkıyatta, tahılların yaklaşık yüzde 21’i (1.97 milyon ton) orta-alt ve düşük gelirli ülkere gönderildi. Kalan yüzde 78’i (7.2 milyon ton) ise orta-üst ve yüksek gelir grubunda olan ülkere ihraç edildi. Sadece Avrupa Birliği ve Güney Kore gibi yüksek gelirli ülkelereyse tahılın yüzde 52’si (4.85 milyon ton) gönderildi. Sevkıyatta en fazla 1.8 milyon ton ile yüksek gelir grubundan İspanya yer alırken ikinci sırada orta-üst gelir grubundan Türkiye’ye 1.3 milyon ton tahıl taşındı.