Ukrayna'nın yeni Dışişleri Bakanı, eski Ankara Büyükelçisi mi olacak?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanlığı görevine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga'yı önerdi.
Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde, Zelenski'nin, Sibiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasına ilişkin Devlet Başkanlığı kararname tasarısını parlamentoya sunduğu belirtildi.
Sibiga, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.
Öte yandan Ukrayna Milletvekilli Yaroslav Jeleznyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifasının bugün parlamentoda onaylandığını duyurdu.
Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kuleba'nın istifa dilekçesini parlamentoya sunduğunu bildirmişti.
Bakan Kuleba, 4 Mart 2020'den bu yana Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.
Etiketler: #Ukrayna #Volodimir Zelenski
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