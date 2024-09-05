Putin'den İngiltere iddiası: 'Son Ukraynalıya kadar savaşmaları talimatı...'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Batı ve Kiev yönetiminin Rusya'nın stratejik yenilgisini sağlamak için Ukrayna'da çözüme yönelik İstanbul anlaşmalarını terk ettiklerini ancak bunun bir işe yaramadığını” savundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Putin, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin arabuluculuğuyla İstanbul’da düzenlenen müzakerelere dikkat çekti.
Putin, “Batı ve Kiev yönetiminin Rusya'nın stratejik yenilgisini sağlamak için Ukrayna'da çözüme yönelik İstanbul anlaşmalarını terk ettiklerini ancak bunun bir işe yaramadığını” savundu.
Putin, şunları kaydetti:
“Kiev'deki hükümet temsilcileriyle olası bir barış anlaşmasının tüm parametrelerini pratikte elde ettik. Her konuda anlaşmaya vardık. Dahası, Ukrayna'nın baş müzakerecisi David Arahamiya, ki kendisi halen parlamentodaki iktidar partisi grubunun başında bulunuyor, bu anlaşmaları onayladı. Doğru, hala sonuçlandırılması gereken bazı ayrıntılar vardı, ancak genel olarak onay hala geçerli. Bu bir belgedir. Ancak, daha sonra Boris Johnson (Eski İngiltere Başbakanı) geldi, bilindiği üzere İngiliz yetkililer bunu onayladı ve Ukraynalılara 'son Ukraynalıya kadar savaşmaları' talimatını verdi. Bugün de Rusya'nın stratejik yenilgisini sağlamak amacıyla bu gerçekleşiyor. Ancak, bu işe yaramıyor.”
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