Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov kimdir?

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:59

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:59

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, daha önce Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanlığı ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Rüstem Umerov'u savunma bakanlığına önerdi.

Pazar akşamı konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenski'nin açıklamalarının ardından, 2021 yılından beri görevde olan Oleksii Reznikov'un istifa dilekçesini parlamento başkanına sunduğu kaydedildi.

Zelenski, söz konusu kararın parlamento tarafından onaylanacağı görüşünde olduğunu bildirirdi. Umerov'un adaylığının, atama öncesi parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

RUSTEM UMEROV KİMDİR?

1982 yılında Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, 1940'lı yıllarda Sovyet Kırım'ından sınır dışı edilen Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Umerov, 2020 yılından bu yana, Kırım işgalini sona erdirme stratejisi üzerinde çalışan Ukrayna hükümeti görev kuvvetlerinin bir üyesidir.

Ekonomi alanında lisans ve finans alanında yüksek lisans derecelerine sahip olan 41 yaşındaki Umerov, 2004 yılında Ukrayna'nın önde gelen mobil operatörlerinden birinde çalışmaya başladı. 2013 yılında ise kendi yatırım şirketi ASTEM'i kurdu.

2022'de, Holos partisinden parlamentoya seçilen Umerov, devlet varlıklarını özel yatırımcılara satan bir kurum olan Devlet Mülkiyet Fonu'nun başına geçti.

Umerov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bir ay sonra, Mart 2022'de Rusya ile müzakereleri yürüten Ukrayna ekibine seçildi. Karadeniz Tahıl Anlaşması ve 2022'de güneydeki Mariupol kenti için yapılan savaş sırasında esir alınan Ukraynalı neo-Nazi eğilimli Azov (Azak) Taburu milisleri de dahil olmak üzere esir takası görüşmelerinde de yer aldı.

"FETÖ İLE İLİŞKİLİ" İDDİASI

Öte yandan Umerov'un eğitim geçmişi Türkiye'de tartışma konusu oldu. Yeni savunma bakanının 1993-1999 yılları arasında lise eğitimini aldığı, Kırım'daki ARC Üstün Yetenekli Öğrenciler Yatılı Okulu'nun Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bölgedeki okullarından biri olduğu iddia edildi.

Umerov'un ayrıca, aynı okulun ABD Dışişleri Bakanlığı ile yürüttüğü ortak bir proje olan Geleceğin Liderleri Değişim Programı'na (FLEX) katılması da dikkat çekti.



