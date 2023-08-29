Vatikan-Ukrayna arasında 'Papa' krizi: Rus imparatorluğunu övmesini savundu

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:54

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:54

Vatikan, Papa Francis'in Rusya'nın imparatorluk yöneticilerini överek Ukrayna'da öfkeye yol açmasının ardından Papa'yı savunmaya çalıştı.

Petersburg'daki genç Rus Katoliklere canlı video aracılığıyla seslenen Papa, "Mirasınızı unutmayın. Sizler büyük azizlerin, hükümdarların büyük Rusya'sının, I. Petro'nun, II. Katerina'nın büyük Rusya'sının, eğitimli, büyük kültürlü ve büyük insanlığa sahip o imparatorluğun torunlarısınız" dedi.

Ukrayna tarafından şiddetle eleştirilen Papa'nın yorumları Rusya'da sıcak bir şekilde karşılandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Papa'nın Rus tarihini bilmesi takdire şayan. Tüm toplum ve okullar bunu gençlere aktarmak için çok çalışıyor. Papa'nın bu çabaya eşlik etmesi gerçekten çok iyi ve bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN PAPA'YA TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Kremlin tam da bu tür emperyalist propagandalarla, binlerce Ukraynalının öldürülmesini ve Ukrayna şehir ve köylerinin yıkılmasını meşrulaştırıyor" dedi.

Ukrayna Doğu Riti Katolik Kilisesi Başkanı Başpiskopos Sviatoslav Shevchuk, Papa'nın sözlerinin "büyük acı ve endişe" yarattığını ve "saldırgan ülkenin yeni sömürgeci hırslarına ilham vermesinden" korktuğunu söyledi.

VATİKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Artan baskılar karşısında Vatikan, Papa'nın yorumlarının bağlamından "Rus emperyalizmini övmek için tasarlanmadığının açık" olduğunu açıkladı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, "Papa, gençleri Rusya'nın büyük kültürel ve ruhani mirasında olumlu olan şeyleri korumaya ve teşvik etmeye teşvik etmeyi amaçladı ve kesinlikle emperyalist mantıkları ve hükümet kişiliklerini övmeyi değil, belirli tarihsel dönemlere atıfta bulunmayı amaçladı" diye konuştu.