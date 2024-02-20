Ukrayna'ya dev drone desteği: Yüzlerce gönderecek

Kanada, Ukrayna'ya 800'den fazla yerli üretim insansız hava aracı (İHA) göndereceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:59
Ukrayna'ya dev drone desteği: Yüzlerce gönderecek
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Kanada Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 800'den fazla SkyRanger R70 model İHA gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, toplam değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen İHA'ların, Ukrayna savunmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

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İHA'ların istihbarat toplama konusunda kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bu araçların malzeme taşımak için de kullanılabildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların, Ukrayna birliklerinin özellikle karanlıkta ve kötü hava koşullarında herhangi bir ısı kaynağını uzak mesafeden tanımalarına yardımcı olacağı bilgisi verildi.


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