Tayland’da uçağın tahliye kaydırağını açan Kanadalı yolcu gözaltına alındı

Tayland’ın Chiang Mai şehrindeki Uluslararası Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan uçağın kapısını açan ve şişme tahliye kaydırağının açılmasına neden olan Kanada vatandaşı gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 19:20
Tayland’da uçağın tahliye kaydırağını açan Kanadalı yolcu gözaltına alındı
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Tayland’da kalkışa hazırlanan uçakta korkutan anlar yaşandı.

Chiang Mai kentindeki Uluslararası Havalimanı’ndan Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’na hareket etmesi planlanan Thai Airways’e ait TG121 sefer sayılı uçağın yolcularından Kanada vatandaşı Wong Sai Heung, kalkış için pistte bekledikleri sırada kapıyı açarak şişme tahliye kaydırağının da açılmasına neden oldu.

Chiang Mai Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, Airbus A320’nin hemen hareket ettirilmediği ve diğer uçuşların kalkış ve inişini geçici olarak engellediği belirtildi.

Teknisyenlerin güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak kapıyı onarıp inceledikleri aktarılan açıklamada, geciken uçağın gece yarısından sonra Bangkok’a doğru havalandığı kaydedildi. Açıklamada, “Tüm yolcular, pilotlar ve kabin memurları güvendeydi” ifadeleri kullanıldı.

YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Chiang Mai Polisi Manuschai In-thuean, 40 yaşındaki Kanada vatandaşı Wong Sai Heung’u olay yerinde gözaltına aldıklarını söylerken, Heung’un kapıyı açma sebebinin bilinmediğini ve iletişim kurmakta zorlandığını açıkladı.

Manuchai, “Onu kontrol amaçlı Suan Prung Psikiyatri Hastanesi’ne gönderdik” dedi.


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