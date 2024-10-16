Ukrayna'ya füze saldırısı: Zırhlı araç üretim fabrikası vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrindeki zırhlı araç üretim fabrikasına füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna'ya füze saldırısı: Zırhlı araç üretim fabrikası vuruldu
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:12

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mıkolayiv'deki zırhlı araç üretim fabrikasının 5 füzeyle vurulduğu belirtildi.

Füzelerin fabrikadaki 5 binaya isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucu 6 tank dahil 10 zırhlı araç yok edildi. Fabrikadaki zırhlı araç üretim ve onarım süreci durduruldu" ifadesine yer verildi.

Ukrayna dün, Rus ordusunun Mıkolayiv bölgesine füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığı bildirmişti.


Etiketler: #Rusya #Ukrayna

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