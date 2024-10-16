Ukrayna'ya füze saldırısı: Zırhlı araç üretim fabrikası vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrindeki zırhlı araç üretim fabrikasına füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mıkolayiv'deki zırhlı araç üretim fabrikasının 5 füzeyle vurulduğu belirtildi.
Füzelerin fabrikadaki 5 binaya isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucu 6 tank dahil 10 zırhlı araç yok edildi. Fabrikadaki zırhlı araç üretim ve onarım süreci durduruldu" ifadesine yer verildi.
Ukrayna dün, Rus ordusunun Mıkolayiv bölgesine füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığı bildirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?