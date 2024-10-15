Rusya'dan Mikolayiv'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesine düzenlediği füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'dan Mikolayiv'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:13

Mikolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın S-300/400 model füzeleriyle bölgeye saldırdığını belirtti.

Rus ordusunun, gece saatlerinde Mikolayiv bölgesi idari merkezi Mikolayiv şehrine S-300 füzeleriyle saldırdığını kaydeden Kim, "Bir altyapı tesisi, bir restoran kompleksi, ticari yerler, evler ve araçlar hasar gördü. Yangın çıktı, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Saldırı sonucunda 1 kadın hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Donetsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vadim Filaşkin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Rusya'nın bölgeye saldırısında 5 sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın dün gece Mikolayiv bölgesine "S-300/400" model 7 uçaksavar güdümlü füze, Çernigiv ve Sumi bölgelerine "X-59" tipi 2 füze ve ülke geneline "Şahed" tipi 17 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı aktarıldı.

Açıklamada, hava muharebesi sonucunda 12 İHA'nın Mikolayiv, Kiev, Odessa, Poltav, Çernigiv, Kirovograd ve Çerkası bölgelesinde düşürüldüğü ifade edildi.


Etiketler: #Rusya #Ukrayna

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