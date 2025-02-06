Ukrayna’ya ilk Fransız savaş uçakları teslim edildi

Fransa, Ukrayna’nın hava savunmasına destek amacıyla ilk ’Mirage 2000’ savaş uçaklarını Ukrayna’ya teslim etti.

Ukrayna’ya ilk Fransız savaş uçakları teslim edildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:42

Batılı ülkeler, Rusya’ya karşı savaşan Ukrayna’ya askeri yardımları sürdürüyor.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın hava savunmasına destek amacıyla Fransız yapımı "Mirage 2000-5" savaş uçaklarının ilk partisinin Ukrayna’ya teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Lecornu paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran 2024 tarihinde Fransız Mirage 2000’lerin Ukrayna’ya teslim edileceğini açıklamıştı. Bunların ilki bugün Ukrayna’ya ulaştı. Fransa’da aylarca eğitim gören Ukraynalı pilotların kullanacağı uçaklar, artık Ukrayna semalarını savunacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya gönderilen savaş uçaklarının sayısına yönelik detay verilmedi.

Ukrayna, geçtiğimiz Ağustos ayında ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk sevkiyatını almıştı.


Etiketler: #fransa #Ukrayna

İlgili Haberler

PSG 3. Lig ekibini rahat geçti: Fransa Kupası'nda çeyrek finale çıktı!

PSG 3. Lig ekibini rahat geçti: Fransa Kupası'nda çeyrek finale çıktı!
Fransa, Çad’daki son askeri üssünden ayrıldı

Fransa, Çad’daki son askeri üssünden ayrıldı
Fransa ekonomisi son çeyrekte geriledi: Siyasi kriz sürüyor!

Fransa ekonomisi son çeyrekte geriledi: Siyasi kriz sürüyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler