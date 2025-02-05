PSG 3. Lig ekibini rahat geçti: Fransa Kupası'nda çeyrek finale çıktı!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:19

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:19

Fransa Kupası son 16 turu maçında PSG, 3. Lig ekibi Le Mans ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Stade Marie-Marvingt'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

PSG ÇEYREK FİNALDE

PSG'ye galibiyeti getiren golü, 25. dakikada Desire Doue ve 71. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, adını çeyrek finale yazdırdı. Le Mans ise turnuvaya veda eden takım oldu.