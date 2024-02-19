Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'

Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:11

Güncelleme: 19.02.2024 - 13:11

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ukrayna'nın Bayraktar firmasının ürettiği insansız hava araçlarını (İHA) satın alma planının Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Brüksel'den diplomatik bir kaynağa dayandırılan habere göre Ukrayna, Türkiye'den insansız hava aracı ve top mermisi satın almayı planlıyordu. Ancak Kiev'in Türkiye'den almayı planladığı İHA ve top mermisini, Avrupa Birliği'nden (AB) alacağı parayla finanse edeceği belirlendi. Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilmek üzere "büyük bir siparişin hazırlandığını" yazan gazete, AB'deki daimi temsilciliklerinin bir süredir konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü aktardı.

Bayraktar siparişinin AB'den sağlanan destekle finanse edileceğinin ortaya çıkmasının ardından Yunanistan, GKRY ve Fransa'dan veto geldiği belirtildi.