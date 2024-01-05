Ukrayna'yı işaret etti: Saldırılar engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde ve Lipetsk bölgesinde, Ukrayna'nın saldırılarını engellediklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 08:31
Ukrayna'yı işaret etti: Saldırılar engellendi
Abone Ol google-news

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik S-200 füze sistemiyle düzenlediği "terör saldırısı" girişiminin engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna füzesini, Lipetsk bölgesinde imha ettiği belirtildi.

Moskova saatiyle 20.40 sularında, Rusya topraklarına yönelik bir diğer Ukrayna saldırısının da engellendiği ifade edilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, Ukrayna'ya ait uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi.


Ukrayna

İlgili Haberler

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
Ukrayna Savaşı: Belgorod ve Kırım'dan patlama haberleri

Ukrayna Savaşı: Belgorod ve Kırım'dan patlama haberleri
Ukrayna'ya hibe edilmişti... İngiliz gemilerine 'Montrö' engeli

Ukrayna'ya hibe edilmişti... İngiliz gemilerine 'Montrö' engeli

En Çok Okunan Haberler