Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçilmişti... Bir gün sonra kadın belediye başkanı öldürüldü
Meksika’da Claudia Sheinbaum'un ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilmesinden bir gün sonra batıdaki Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, silahlı saldırıda öldürüldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cotija kentinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.
Michoacan eyaleti İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Figueroa’nın öldürülmesi kınandı.
NE OLMUŞTU?
Figueroa, Eylül 2023’te Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir alışveriş merkezinden kaçırılmış ve 3 gün sonra bulunmuştu.
Meksika'da 2 Haziran'da yeni devlet başkanını belirlemek için seçimler yapılmıştı. Dün açıklanan sonuçlara göre, Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanmıştı.
YOLANDA SÁNCHEZ FİGUEROA KİMDİR?
Yolanda Sánchez Figueroa, Meksika'nın tanınmış insan hakları savunucularından biriydi. Özellikle kadın hakları ve sosyal adalet konularında önemli çalışmalar yapmış olan Figueroa, toplumsal eşitlik ve adalet için mücadele ediyordu.
Yolanda Sánchez Figueroa, Michoacán eyaletindeki Cotija kasabasında belediye başkanı olarak görev yapıyordu.
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