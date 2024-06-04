Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:36

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:36

Meksika'da Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Claudia Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak tarihe geçti. Meksika'nın seçim kurulu tarafından açıklanan erken sonuçlara göre, 61 yaşındaki Sheinbaum oyların yüzde 58'i ila yüzde 60'ını alarak seçimi kazandı. Peki, Meksika tarihinin ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum kimdir? İşte, ayrıntılar...

CLAUDIA SHEINBAUM KİMDİR?

Claudia Sheinbaum Pardo, 24 Haziran 1962'de Meksika'nın Mexico City şehrinde doğdu. Eğitim hayatında mühendislik ve çevre bilimleri alanlarında ilerledi. Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi'nden (UNAM) fizik mühendisliği lisans derecesi ve enerji mühendisliği alanında doktora derecesiyle mezun oldu.

Akademik kariyerinde, çevre bilimleri ve enerji politikaları üzerine yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) görev aldı ve panelin 2007'de Nobel Barış Ödülü kazanmasında etkili oldu.

Siyasi kariyeri, Mexico City'deki çevre sekreterliği göreviyle başladı. Bu dönemde çevre politikaları ve sürdürülebilir projeler geliştirdi. 2018'de Mexico City'nin ilk kadın belediye başkanı seçilerek tarihe geçti. Görev süresi boyunca kentin ulaşım, güvenlik ve çevre sorunlarına odaklanarak önemli politikaları hayata geçirdi. 2023'te devlet başkanlığına aday olmak için bu görevden istifa etti.

Bilimsel kariyerinde fizik alanında öne çıkan bir isim oldu. İklim değişikliği ve enerji politikaları üzerine araştırmalar yürüttü. 2007'de IPCC ile yaptığı çalışmalar Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, Meksika'nın enerji tüketim kalıplarını inceleyerek iklim değişikliği konusunda uzmanlaştı.

2024'te yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'i ila yüzde 60'ını alarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı seçildi. Sheinbaum'un liderliği, Meksika'da toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre koruma ve sosyal adalet konularında önemli adımların atılacağı beklentisini artırmaktadır. Yeni görevine 1 Ekim'de başlayacak ve mevcut devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador'dan görevi devralacak.