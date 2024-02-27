Ülkede 'dang humması' alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da son haftalarda artan dang humması vakaları nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edildi.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:58
Ülkede 'dang humması' alarmı: Acil durum ilan edildi
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Peru Sağlık Bakanlığı, bu yılın 7 haftasında kayıtlara geçen dang humması vaka sayının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttığını açıkladı.

Ülkede vaka sayısının 2024'te 31 bini aştığına işaret eden Bakanlık, 2023'te buna bağlı olarak kaydedilen 18 ölüme karşın bu yıl şimdiye kadar 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık uzmanları, ilan edilen acil durumun hükümetin etkilenen bölgelere mali destek aktarmasını ve sağlık personeli sevk etmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

Acil durum, başkent Lima ve 24 bölgeyi kapsayacak.

Sağlık Bakanı Cesar Vasquez, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir sorun ve giderek kontrolden çıkıyor" ifadesiyle durumun ciddiyetine işaret etmişti.

Ülkede geçen yıl dang humması nedeniyle binlerce kişi yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmüş ve sağlık sisteminde aksamalar yaşanmıştı.

Dang humması vakalarındaki artış sebebiyle 25 Şubat 2023'te de 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edilmişti.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.


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