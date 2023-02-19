Ülkesine dönen Güney Afrika arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 15:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 15:06

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'ye gelen aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu Güney Afrika arama kurtarma personeli, ülkelerine ulaştı.

39 kişiden oluşan Güney Afrikalı arama kurtarma personelini, Johannesburg'taki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda, Türk ve Güney Afrikalılardan oluşan kalabalık bir grup, alkışlar, tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ve bağlı kuruluşların çalışanlarının da hazır bulunduğu karşılama, duygusal anlara sahne oldu.

Gift of the Givers'ın 33 kişilik arama kurtarma ekibinin lideri Ahmed Bham, depremlerin hemen ardından Türkiye'ye gitme kararı aldıklarını ve 8 Şubat'ta İstanbul'a varıp oradan Hatay'a geçerek Türk ve uluslararası ekiplerle arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Bham "Daha önce Pakistan, Nepal ve Haiti depremlerinde bulundum. Şunu söylemeliyim ki Hatay ve Antakya'da gördüklerim, şimdiye kadar gördüklerimin en büyüklerinden biriydi. Hasarın boyutunun ne kadar büyük olduğunu görmek gerçekten çok zor ve korkunçtu" dedi.

"BİZ ÇOCUKLARINI ARARKEN, EKİBİMİZİ BESLEYEN BABALAR VARDI"

Yiyecek ikram ettikleri depremzedelerin kendilerine "siz misafirsiniz, siz yiyin" dediklerini anlatan Bham, "Biz çocuklarını ararken, ekibimizi besleyen babalar vardı. Bunun gibi bir çok hikaye. Bize yiyecek getiriyorlardı. Bize yakacak getiriyorlardı. Bize her şeyi getiriyorlardı" dedi.

Bham, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "İyi günde, kötü günde, bize ihtiyacınız olduğunuzda yanınızda olacağız. Güney Afrikalı kardeşleriniz yanınızda" diye konuştu.

"ORADA GÖRDÜKLERIMIZ KIYAMET SONRASI FİLM GİBİYDİ"

Eastern Cape eyaleti Acil Durum Polis Hizmetleri (PES) Başkanı Tuğgeneral Vimla Moodley ise depremlerin hemen ardından 5 arama kurtarma köpeği ve 6 kişilik özel ekibiyle Türkiye'ye giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Orada gördüklerimiz kıyamet sonrası film gibiydi" dedi.

Moodley, eğitimli K9 köpeklerinin enkaz altında kalanların tespitinde önemli rol oynadıklarına değinerek, ekibinin 80 yaşındaki bir kadının kurtarılmasına ve çok sayıda cesedin de çıkarılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Deprem bölgesinde kendisini en çok duygulandıran olayın, kaybettiği ailesinin naaşlarının enkazdan çıkarılması için yardım isteyen yaşlı bir kadının hikayesi olduğunu dile getiren Moodley, "Kocasının ve üç kızının cesetlerini çıkarmak için iki gün çalıştık. Kurtarmaya çalıştığımız cesetlerden biri asansör ile duvar arasına sıkışmıştı. Cesedi tek parça halinde çıkaramayacağımızı söyledik. Ancak ekibimiz her şeyi kesmeyi ve cesedi tek parça halinde çıkarmayı başardı. Bu o kadın içindi" dedi.

Gift of the Givers Başkanı Imtiiaz Sooliman da Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları (THY) ile koordineli şekilde, depremlerin ardından Türkiye'ye iki arama kurtarma ekibinin gönderildiğini ifade ederek, bu ekiplerin son teknoloji ekipmanlarla donatılmış, deneyimli ve özel eğitimli kişilerden oluştuğuna dikkati çekti.

Ekiplerinin AFAD koordinasyonunda, Çin, Umman, Hırvatistan, Sırbistan ve Bahreyn'den gelen ekiplerle uyum içerisinde çalışıp enkazdan 1 kişiyi kurtardıklarını ifade eden Sooliman, 20'den fazla da ceset çıkarttıklarını kaydetti.

Sooliman, Türk depremzedelere çadır, uyku tulumu, gazlı ısıtıcı ve seyyar tuvalet göndermek için çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

"DÜNYANIN HANGİ ÜLKESİNE GİDERSENIZ GİDİN TÜRK BAYRAĞININ DALGALANDIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Güney Afrikalı Müslüman sivil toplum kuruluşu Jamiatul Ulema Uluslararası Yardım Koordinatörü Asad Pandor ise Türk depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyası kapsamında, şimdiye kadar 204 büyük kışlık çadır, 990 uyku tulumu, 100 jeneratör ve 1000 battaniye topladıklarını kaydetti.

Pandor, Türkiye'nin son yıllarda dünya çapında insani yardımlarda ön sıralarda yer aldığına işaret ederek, "Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin Türk bayrağının dalgalandığını göreceksiniz. Müslüman bir ulus olarak Türkiye ile ilişkilendirilmekten çok ama çok gurur duyuyoruz. Türkiye'den öğrendiğimiz, bir Müslüman ülkenin birinci dünya ülkesi olabileceğini görmek bize gurur veriyor" diye konuştu.

GÜNEY AFRIKA'DAN TÜRKIYE'YE 60 TONLUK İNSANİ YARDIM

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'dan Türkiye'ye 60 tonluk insani yardım malzemesi gönderildi. Bu sayının ay sonuna kadar 100 tona çıkması öngörülüyor.

Güney Afrikalılar ve yardımseverler, dün itibarıyla Türk depremzedeler için 750 çadır, 1300 uyku tulumu, 180 jeneratör, 600 ısıtıcı, 6 bin 300 battaniye, muhtelif giysi, gıda ve sağlık malzemesi topladı.

Toplanan yardımlar, her akşam THY seferleriyle Türkiye'ye gönderiliyor.