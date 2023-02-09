İspanyol arama kurtarma ekibi: "Asıl kahraman buradaki halk"
Deprem bölgesinde enkaz altındaki yurttaşlar için arama kurtarma faaliyetlerini yürüten İspanyol ekip, deprem bölgesinde kendilerini durdurup yemek veren ve para almayan yurttaşlarla ilgili duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki çalışmalara destek vermek amacıyla birçok ülkeden de arama kurtarma ekibi deprem bölgelerine geldi.
"BİZ SADECE UMUT OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Deprem bölgesine İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, yurttaşların kendilerini durdurup yemek verdiklerini ve hiçbir şeyden para almadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yolda insanlar bizi durdurup yiyecek verdi. Kahvaltı ve tatlı parasını vermemize izin vermiyorlar. Bütün halk acil durum ekiplerinin yanında. Unutma, asıl kahramanlar sizlersiniz. Biz sadece umut olmaya çalışıyoruz."
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