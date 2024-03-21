Ülkeyi ekonomik kriz vurdu: Siyasetçilerin yurt dışı seyahatleri yasaklandı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:40

Güncelleme: 21.03.2024 - 13:40

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Kalem Müdürü Femi Gbajabiamila, 3 aylık seyahat yasağının 1 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Yasağın Nijerya'nın "mevcut ekonomik zorlukları ve sorumlu mali yönetim ihtiyacı" nedeniyle alındığını ve maliyetleri azaltacağını kaydeden Gbajabiamila, muafiyetler için başkanlık onayı istendiğini, onayın planlanan seyahatten 2 hafta önce alınması gerekeceğini bildirdi.

Ekonomik sorunlarla boğuşan Nijerya'da, Devlet Başkanı Tinubu ve yönetimi, sık sık yurt dışına yaptıkları ziyaretler nedeniyle eleştiriliyordu.

Devlet Başkanı Tinubu, göreve başladığı Mayıs 2023'ten bu yana yurt dışına 15'ten fazla seyahat düzenlemişti.

Tinubu, ocak ayında kendi ekibinde yaptığı kesintiler dahil olmak üzere seyahatlere çıkan resmi heyetlerin büyüklüğünü yaklaşık yüzde 60 azalttığını duyurmuştu.