Nijerya'dan Trabzonspor'a kötü haber: Paul Onuachu'ya milli davet!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:17

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:17

Son olarak Samsunspor filelerini havalandıran ve Trabzonspor ile iyi bir çıkış yakalayan Paul Onuachu, geç de olsa milli takıma gidiyor.

Nijerya Futbol Federasyonu, sakatlanan Real Sociedadlı Sadiq Umar'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun çağrıldığını açıkladı.

GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Başarılı golcü, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giymeyecek. Ayrıca 11 Şubat'a kadar sürecek olan turnuvada Nijerya'nın finale kadar kalması halinde Onuachu, şubatın ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyebilir.

Bordo-mavili takımda, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile Mısırlı Trezeguet de Afrika Kupası için milli takıma çağrılan isimler arasında yer alıyor.