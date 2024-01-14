Nijerya - Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:00
Nijerya - Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Jose Peseiro yönetimindeki Nijerya, ilk maçında Juan Micha'nın ekibi Ekvator Ginesi ile karşı karşıya gelecek.

NİJERYA - EKVATOR GİNESİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Abidjan kentinde bulunan Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

NİJERYA - EKVATOR GİNESİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalı ile S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.


Nijerya Ekvator Ginesi Afrika Uluslar Kupası canlı Canlı yayın

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