Nijerya - Ekvator Ginesi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Player Alanı
Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Jose Peseiro yönetimindeki Nijerya, ilk maçında Juan Micha'nın ekibi Ekvator Ginesi ile karşı karşıya gelecek.
NİJERYA - EKVATOR GİNESİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Abidjan kentinde bulunan Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
NİJERYA - EKVATOR GİNESİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 kanalı ile S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi