Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin İran’a tazminat ödemesine hükmetti

ABD’nin İran’a tazminat ödemesine karar verirken, Tahran yönetiminin, İran Merkez Bankasının dondurulmuş yaklaşık 2 milyar dolar mal varlığının serbest bırakılması talebini reddetti.

İHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 08:04
Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin İran’a tazminat ödemesine hükmetti
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Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), İran ve ABD arasındaki davada kararını açıkladı.

Mahkeme, ABD’nin İran yönetimine uyguladığı yaptırımlar iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan “Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının ihlal ettiği gerekçesiyle İran’a tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme, tarafların tazminat miktarında 24 ay içerisinde uzlaşmaya varmaması durumunda konuyu tekrardan ele alacağını açıkladı.

Mahkeme, Tahran yönetiminin İran Merkez Bankasının dondurulmuş yaklaşık 2 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılması talebini ise reddetti.

ABD yönetimi tarafından yapılan itirazı kabul eden Mahkeme, iki ülke arasında imzalanan “Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının Merkez Bankalarındaki mal varlıklarını kapsamadığına hükmetti.

ABD, 23 Ekim 1983 yılında İran’ın, Lübnan’da bulunan ABD askeri üssüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının sorumlusu olduğunu öne sürmüştü.

Ardından ABD, İran Merkez Bankası’na ait yaklaşık 2 milyar dolar mal varlığını saldırıda hayatını kaybeden 241 ABD deniz piyadesinin yakınlarına tazminat olarak ödeneceği gerekçesiyle dondurmuştu.


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