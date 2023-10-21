Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ahmet Kasım Han değerlendirdi: Netanyahu'nun siyasi kariyeri sona erdi!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:57

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:57

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı bugün açıldı.

İsrail'in, bir haftayı aşkın süredir Gazze'yi abluka almasından bu yana Gazze'nin güneyine ilk kez yardım TIR'ları sevk edildi.

Filistinli bir sınır yetkilisi, Kudüs'teki ABD büyükelçiliğinin de söylediği gibi Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah açıldığını doğruladı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin Cumhuriyet TV yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ahmet Kasım Han, “Biden ziyareti ile beraber bütün bunların belirlenmiş olduğu anlaşılıyor. ABD dış politikasının yaşananlara ilişkin tavrı belli oldu, bu kayıtsız şartsız desteğe denk geliyor. Fakat bir taraftan da bölgenin dengelerini daha fazla bozmamak için kimi sınırlılıklar da belirlenmiş olabilir" dedi.

"NETANYAHU'NUN SİYASİ KARİYERİ SONA ERDİ"

İsrail'in kara harekâtını engellemenin mümkün görünmediğini belirten Han, "Netanyahu şu an oldukça zaaflı bir anında çünkü muhtemelen siyasi kariyeri bu saldırıyla birlikte sona erdi. Netanyahu bir anlamda kendi siyasi mirası için savaşıyor. Amerikalılar Mısır’ın daha yardımcı bir tavır almasını istiyor. Ancak Mısır’ın göçmen alarak daha da istikrarsızlaşmasını arzuladıklarını sanmıyorum. Mısır’ın Arap kamuoyu önünde kapıları kapatarak sivil halkı kaderine terk etmiş görünmesini de istemezler. Kapının açılması İsrail’in harekât yapmasını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

"AMERİKALILAR BÖLGEYİ DIŞ MÜDAHALEYE KAPADI"

Netanyahu-Biden görüşmesini değerlendiren Han, “İsrail sivilleri Gazze Nehri’nin güneyine itmeye çalışıyor. Hamas ise sivillerin orada kalmasını istiyor. Hamas, sivilleri askeri hedeflerin etrafına yerleştirerek buraları dokunulmaz hale getirmeye çalışmasıyla da bilinir. Refah Kapısı’ndan yardımlar girmeye başlayınca Hamas güneye akışı durduramayacaktır. İki taraf da olası bir harekâtta netice elde edemeyebilir. Biden’ın yaklaşımı Hizbullah’ı bu savaşın dışında tutmak gibi görünüyor. Amerikalıların bu bölgeyi dış müdahaleye kapadıkları da bir gerçek” ifadelerini kullandı.