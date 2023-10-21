Kahire Barış Zirvesi başladı: Sisi'den Gazze çağrısı

Gazze'de tırmanan çatışmayı görüşmek üzere 23 ülkeden yetkililer Mısır'a geldi. Kahire Barış Zirvesi ismi verilen toplantı, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşmasıyla başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:30
Kahire Barış Zirvesi başladı: Sisi'den Gazze çağrısı
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Hamas'ın 7 Ekim günü İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "Aksa tufanı" operasyonunun ardından Ortadoğu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ile kan gölüne döndü. 

Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı çatışmaların durdurulması amacıyla 23 ülkenin yetkilileri, "Kahire Barış Zirvesi" ismi verilen görüşmelere katılmak üzere Mısır'ın Başkenti Kahire'ye geldi. 

Kahire Barış Zirvesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, liderleri, Gazze'deki insani felaketi sona erdirmek ve barış yolunu canlandırmak için yol haritası konusunda anlaşmaya devet ettiğini söylediği konuşmasıyla başladı.

Sisi konuşmasıda şu başlıklara dikkat çekti:

  • Adil bir çözüm olmaksızın Filistin sorununun tasfiyesi mümkün değil ve Mısır'ın buna izin vermeyecek.
  • Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğumuzu yineliyoruz.
  • Tüm sivillerin hedef alınmasını, öldürülmesini veya korkutulmasını kınıyoruz
  • Filistin halkına ve tüm sivillere uluslararası koruma sağlanması çağrımızı yineliyoruz.

Zirvede konuşmacı olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de yaşanan yoğun İsrail saldırılarına ilişkin "Gitmeyeceğiz, topraklarımızda kalacağız" açıklamasında bulundu.

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