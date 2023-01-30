Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne suçlama: 'Savaş destekçisi'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Podolyak, olimpiyat komitesinin "Rus sporcuların yarışması için yollar düşündüğünü" açıklamasına ilişkin komiteyi suçlayan ifadelerde bulundular.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'nın 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmasına yönelik girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
IOC tarafından yapılan açıklamada "Rus sporcuların olimpiyatlara katılmaları için bir yol aradığı" belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Mihail Podolyak, yaptığı açıklama sonrasında IOC'yi suçladı.
Zelenski, bu durumun "terörün sözde kabul edilebilir bir şey olabileceğini" göstermek anlamına geleceğini söyledi.
Zelenski, Rus saldırıları altındaki kentlere atıfta bulunarak "Sanki Rusya'nın Herson'a, Harkov'a, Bakhmut'a ve Avdiivka'ya yaptıklarını görmezden gelmek mümkünmüş gibi" dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Mykhaylo Podolyak, IOC'nin açıklamasına ilişkin IOC'yi "savaş destekçisi" olarak nitelendirdi.
Podolyak, "IOC, savaşın, cinayetin ve yıkımın destekçisidir. IOC, Rusya'nın Ukrayna'yı yok etmesini zevkle izliyor ve ardından Rusya'ya soykırımı teşvik etmesi için bir platform sunuyor. Rusya'ya, daha fazla öldürmelerini teşvik ediyor" ifadesinde bulundu.
Podolyak, IOC Başkanı Thomas Bach'ı hedef alarak "Belli ki Olimpiyat ikiyüzlülüğünü satın alan Rus parası Ukrayna kanı kokmuyor. Değil mi Bay Bach?" sorusunu sordu.
Ukrayna Spor Bakanı Vadim Goutzeit, Rus ve Belaruslu atletlerin katılmasına izin verilmesi halinde ülkesinin gelecek yıl yaz olimpiyatlarını boykot edebileceği uyarısında bulundu.
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