Umman Körfezi’nde petrol tankerine saldırı: 1 ölü

Umman Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, MKD VYOM adlı petrol tankeri, Maskat Vilayeti açıklarında 52 deniz mili uzaklıkta bir insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradı.

Saldırının ardından geminin makine dairesinde patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Yetkililer, olayda bir mürettebatın öldüğünü, gemide bulunan diğer 21 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Umman Kraliyet Donanması’na ait bir geminin tanker çevresinde durumu yakından takip ettiği ve aynı deniz güzergâhını kullanan diğer gemilere gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.