Cumhuriyet Gazetesi Logo
Umman Körfezi’nde petrol tankerine saldırı: 1 ölü

Umman Körfezi’nde petrol tankerine saldırı: 1 ölü

2.03.2026 13:59:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Umman Körfezi’nde petrol tankerine saldırı: 1 ölü

Umman Savunma Bakanlığı, Umman Körfezi’nde bir petrol tankerinin kimliği belirsiz bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırıda çıkan yangın sonucu bir mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Umman Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, MKD VYOM adlı petrol tankeri, Maskat Vilayeti açıklarında 52 deniz mili uzaklıkta bir insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradı. 

Saldırının ardından geminin makine dairesinde patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Yetkililer, olayda bir mürettebatın öldüğünü, gemide bulunan diğer 21 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Umman Kraliyet Donanması’na ait bir geminin tanker çevresinde durumu yakından takip ettiği ve aynı deniz güzergâhını kullanan diğer gemilere gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

İlgili Konular: #İran #Umman