Umman Sultanı El Said, Türkiye'ye geldi: Resmi törenle karşılandı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 16:29

Güncelleme: 28.11.2024 - 16:29

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said’in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, El Said’e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Said’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve El Said’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. El Said Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Said, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve El Said, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.