ABD ve İran heyetleri Umman'da bir araya geliyor

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:54

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere başlanması amacıyla geçtiğimiz ay, İran Dini Lideri Ali Hamaney'e bir mektup göndermişti.

Trump'ın mektubunun esas meselesini, İran'ın nükleer programı oluşturmuştu. Müzakere talep eden ABD Başkanı, birçok defa İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini ifade ederken; İran tarafı, zaten böyle bir amaçları olmadığını dile getirmişti.

İranlı yetkililer, Trump'ın mektubuna yanıt vermiş ve doğrudan müzakereleri reddederken, dolaylı müzakerelere sıcak baktıklarını ifade etmişti.

Umman'ın aracılığında süren görüşmeler sonucunda, iki ülkenin Umman'da bir görüşme gerçekleştirmesine karar verildi.

Beyaz Saray, görüşmenin doğrudan gerçekleştirileceğini iddia etse de İran tarafı görüşmenin Ummanlı yetkililerin vasıtasıyla 'dolaylı' yoldan gerçekleştirileceğini bildirdi.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME PROGRAMI

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD tarafında görüşmelere Steve Witkoff başkanlık ederken, İran tarafında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık edecek.

ABD merkezli haber platformu Axios'un Avrupalı bir diplomata dayandırdığı bilgiye göre, İran ABD'ye geçici bir nükleer anlaşması teklifinde bulunacak.

Uluslararası Kriz Grubu'nun İran Proje Direktörü Ali Vaiz'e göre; kısa süre içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya varmanın pek mümkün olmadığını düşünen İranlı yetkililer, kapsamlı anlaşmaya geçmeden evvel geçici bir anlaşma önerecek.

Axios'un haberine göre, geçici anlaşmanın maddeleri arasında, İran'ın uranyum zenginleştirme durumunun askıya alınması yer alabilir.

Uzmanlar, uranyum zenginleştirmenin askıya alınmasının kapsamlı anlaşmaya ulaşmada bir adım olabileceğini düşünüyor.

TRUMP'IN SON AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD olarak cumartesi İran'la doğrudan müzakereler yapacaklarını ve buradan olumlu bir sonuç çıkmasının herkes için daha iyi olacağını söyledi.

ABD Başkanı, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran'la anlaşma konusunda "fazla bir şey istemediğine" değindi.

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlama yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız" diye yanıt verdi.

Trump ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın mutlaka bir anlaşmaya varacaklarını umduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.