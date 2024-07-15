İki ülkeden Umman Denizi'nde ortak tatbikat

Hindistan ile ABD ordusu, geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:22
İki ülkeden Umman Denizi'nde ortak tatbikat
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Hindistan ile ABD ordusu, geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Hindistan Donanmasından yapılan açıklamada, iki ülkeye ait gemilerin, geçen hafta Umman Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

Tatbikatta, aralarında ikmal ve deniz manevraları gibi görevlerin yerine getirildiği aktarılan açıklamada, "Hindistan ile ABD Donanması, birlikte sorunsuz şekilde çalışabildiğini gösterdi ve tatbikatla karmaşık ortak deniz operasyonları gerçekleştirme kabiliyetini artırdı" ifadesi kullanıldı.


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