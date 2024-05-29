Umman'dan İsrail'e 'caydırıcı yaptırım' talebi

Umman, uluslararası toplumdan İsrail'in "Filistin halkına karşı işlediği savaş ve soykırım suçlarını" durduracak caydırıcı yaptırımlar uygulamasını istedi.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:22
Umman'dan İsrail'e 'caydırıcı yaptırım' talebi
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Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kamplara yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Çadır kamplara saldırıların kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun yükümlülüklerini yerine getirerek, "Filistin halkına karşı işlenen savaş ve soykırım suçlarını durdurarak caydırıcı yaptırımlar dayatması" talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişine izin verilmesi yönündeki kararlarının da uygulanması çağrısı yapıldı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.


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