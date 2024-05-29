İsrail Büyükelçiliği önü karıştı: Molotof kokteyl atıldı
Meksika’nın başkenti Meksiko’daki İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde meydana gelen olaylarda 6 polis yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi.
Eylemciler, İsrail hükümetine de tepki göstererek İsrail Büyükelçiliğine doğru yanıcı cisimler, sis bombaları ve taş fırlattı.
Protesters set ablaze the Israeli occupation's embassy in Mexico City with Molotov cocktails in protest of the recent massacres in Rafah and elsewhere across the Gaza Strip. pic.twitter.com/5OeM4NzHI6— Quds News Network (@QudsNen) May 29, 2024
İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendiren protestocular, demir bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis göstericilere kalkanlarıyla engel oldu.
"Soykırımcıları savunmayın" sloganları atan eylemciler, Büyükelçilik önündeki koruyucu çitlere zarar verdi.
Olaylarda 6 polisin yaralandığı, çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
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