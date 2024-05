İsrail Büyükelçiliği önü karıştı: Molotof kokteyl atıldı

Filistin'e destek için İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Meksika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi.

Eylemciler, İsrail hükümetine de tepki göstererek İsrail Büyükelçiliğine doğru yanıcı cisimler, sis bombaları ve taş fırlattı.

Protesters set ablaze the Israeli occupation's embassy in Mexico City with Molotov cocktails in protest of the recent massacres in Rafah and elsewhere across the Gaza Strip. pic.twitter.com/5OeM4NzHI6