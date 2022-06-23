UNESCO raporu yayımladı: Tsunami riski altındaki şehirler arasında İstanbul da var
Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO yayımladığı yeni raporunda, Akdeniz ve yakınındaki şehirlerin ortaya çıkabilecek bir tsunamiden etkileneceğini söyledi. Marsilya, İskenderiye ve İstanbul’un tehlike altında olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, yayımladığı yeni raporunda, meydana gelebilecek bir tsunaminin Akdeniz veya yakınındaki büyük şehirleri vurabileceğini açıkladı.
Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'un tehlike altında olduğu ve 30 yıl içinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğu belirtildi.
UNESCO, tsunamilerin meydana geldiği Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki toplulukların genellikle tehlikelerin farkında olmasına rağmen, Akdeniz de dahil olmak üzere diğer kıyı bölgelerde hafife alındığını söyledi.
BEŞ ŞEHİR VE BÖLGE 'TSUNAMİ BÖLGESİ'NE KATILACAK
NTV'de yer alan habere göre yayımlanan raporda; UNESCO, Akdeniz'deki yeni beş risk altındaki şehir ve bölgenin, daha önce açıklanan 21 ülkedeki diğer 40 "tsunamiye hazır" kasaba ve şehre katılacağını vurguladı.
Raporda, tsunami riski altında olduğu belirtilen beş şehir ise Marsilya, İskenderiye, İstanbul, İspanya'nın Atlantik kıyısında Cádiz yakınlarındaki bir kasaba olan Cannes ve Chipiona olarak açıklandı.
"Tsunamiye hazır" programı, UNESCO’nun önümüzdeki hafta Lizbon'da düzenlenecek BM Okyanuslar konferansı öncesinde başlattığı daha geniş kapsamlı çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.
Programın amacı ise risk altındaki tüm toplulukların 2030 yılına kadar oluşabilecek bir tsunami durumunda ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak olarak açıklanıyor. Program ile ilgili konuşan Unesco baş tsunami uzmanı Bernardo Aliaga, "2004 ve 2011'deki tsunamiler bir uyandırma çağrısıydı" derken, “2004'ten bu yana çok yol kat ettik. Bugün daha güvendeyiz. Ancak hazırlık konusunda boşluklar var ve iyileştirmemiz gerekiyor, uyarıların ziyaretçiler ve topluluklar tarafından anlaşıldığından emin olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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