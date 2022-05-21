İBB harekete geçti: Sahillere tsunami uyarı tabelaları
İstanbul’da beklenen olası büyük depremin tsunamiye yol açma ihtimaline karşı İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel iyileştirme Daire Başkanlığı, “Tsunami Eylem Planını” hayata geçirmeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi beklenen büyük İstanbul depreminin olası sonuçlarından biri olan tsunamiye karşı hazırlıklara başladı. İstanbul’un 17 farklı ilçesinin kıyılarına Tsunami Eylem Planı kapsamında bilgi panoları montajlanıyor.
Çalışma ile olası bir tsunaminin yaratacağı kayıpları minimuma indirmek, Marmara kıyılarında yer alan önemli kritik yapıların tsunamiden etkilenmemesi ya da en az etkilenmesi için alınması gereken önlemleri tespit etmeyi hedefleniyor. Çalışma aynı zamanda gerekli aşamaları tanımlamak ve afete hazırlık konusunda ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek amacı ile hayata geçiriliyor.
UKOME KARARIYLA YAPILIYOR
İBB, tsunamiden etkilenmesi beklenen tüm ilçelere uygulamanın yaygınlaştırılmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda Büyükçekmece ilçesi pilot uygulama alanı olarak belirlendi. İlçeye ait tsunami tahliye yolları, bu yollara yönlendiren işaret tabelaları ve bilgilendirme panolarının yapılması için Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne yapılan talep UKOME kararı ile uygun bulundu. Bu çalışmalar doğrultusunda belirlenen tahliye yollarına yayaların yönlendirilmesi ve güvenli bölgeye erişildiğini gösteren tabelalar konuldu.
BÜYÜKÇEKMECE VE YENİKAPI RİSK ALTINDA
İlçelere göre Adalar 9, Avcılar 7, Bakırköy 6, Beşiktaş 6, Beylikdüzü 5, Beyoğlu 5, Fatih 5, Kadıköy 7, Kartal 5, Küçükçekmece 6, Maltepe 5, Pendik 6, Silivri 12, Tuzla 6, Üsküdar 7, Zeytinburnu 3 olmak üzere toplamda 100 bilgi panosu ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. İlçe bazlı en yüksek su basma analizine göre ise, Büyükçekmece’nin ve Yenikapı’nın risk altında olduğu belirlendi. Tsunami tahliye yolu yönlendirici levha görselleri Büyükçekmece’de tamamlanırken, 16 ilçe için süreç devam ediyor.
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